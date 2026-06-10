NAPOLI – È in programma lunedì 15 giugno alle ore 19.30 presso Villa Avellino a Pozzuoli il Quarto Memorial “Carmine Franzese”, una serata di solidarietà, emozione e spettacolo nata per sostenere i progetti della Fondazione Santobono Pausilipon e la ricerca scientifica sui sarcomi pediatrici. L’iniziativa, organizzata da Paolo Franzese e Antonietta Sandoli, è promossa dalla Fondazione Santobono Pausilipon ed è realizzata in collaborazione con HALO Eventi, grazie al prezioso contributo organizzativo di Rossella e Brunella Argentino. La conduzione della serata sarà affidata a Fabiana Sera e Mariasilvia Malvone, mentre la direzione di palco sarà curata da Sergio Marra, che coordinerà gli interventi artistici e istituzionali previsti nel corso dell’evento. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Lunedì 15 giugno a Villa Avellino il Quarto Memorial “Carmine Franzese”

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