Due anni dopo la morte di Luisa Emilia Spreafico, travolta da un’auto, il processo alla conducente non è ancora iniziato. La donna di Malgrate è deceduta dopo l’incidente, avvenuto due anni fa, e le accuse contro l’automobilista non sono state ancora formalizzate. I familiari chiedono l’intervento del ministro della Giustizia per accelerare l’iter giudiziario. Nessuna data è stata ancora fissata per l’udienza preliminare.

Lecco, 10 giugno 2026 – Sono passati due anni e ancora i famigliari di Luisa Emilia Spreafico, di Malgrate, non hanno ottenuto giustizia. Non solo. Anzi, peggio: il processo per omicidio stradale nei confronti della donna che la mattina del 24 giugno 2024 l’aveva investita su una strada di Galbiate, causandone la morte a 69 anni, non è ancora stato istruito. Il dolore per la perdita di un proprio caro – il decesso di Luisa Emilia Spreafico avverrà due giorni dopo l'incidente in via Per Colle Brianza e il successivo ricovero alla terapia intensiva del Manzoni di Lecco – si è così trasformato in rabbia e frustrazione nei confronti del sistema giudiziario, per le sue (note) lentezze e lungaggini burocratiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luisa Emilia Spreafico travolta e uccisa da un’auto: due anni dopo la sua morte il processo alla “pirata” deve ancora iniziare, “intervenga il ministro Nordio”

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