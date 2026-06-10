Lucchini Rs approva il bilancio 2025 | utile netto pari a 52,6 milioni in crescita del 6%

Il Consiglio di Amministrazione di Lucchini RS ha approvato il bilancio consolidato 2025, che registra un utile netto di 52,6 milioni di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. In un mercato caratterizzato da condizioni difficili, la società ha migliorato la redditività e la posizione finanziaria, raggiungendo nuovi obiettivi nel settore industriale, tecnologico e della sicurezza.

Il Consiglio di Amministrazione di Lucchini RS ha approvato il bilancio consolidato 2025. In un contesto di mercato complesso, Lucchini RS migliora la redditività, incrementa la posizione finanziaria e raggiunge nuovi traguardi industriali, tecnologici e di sicurezza. Ricavi e Solidità Finanziaria Il Gruppo Lucchini RS ha registrato ricavi netti consolidati pari a 583,1 milioni di euro nel 2025, l’80% generato dai mercati esteri. L’utile netto è salito a 52,6 milioni di euro. Il Gruppo conferma la propria capacità di generare valore, grazie a un flusso di cassa operativo (Free Cash Flow) di 37,8 milioni di euro, al netto di investimenti tecnici per 29,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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