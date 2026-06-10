Quattro cani randagi di grossa e media taglia sono stati catturati nel comune di Ariano Irpino dai veterinari dell’Asl. L’intervento si è svolto nelle ultime ore, senza segnalare incidenti o feriti. I cani sono stati recuperati per essere sottoposti a controlli e, successivamente, adottati o sistemati in strutture idonee. L’operazione fa parte di un piano di controllo del randagismo nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Catturati quattro cani randagi di grossa e media taglia nel comune di Ariano Irpino. L’intervento di contrasto al randagismo, condotto dai veterinari dell’Unità Operativa di Sanità animale dell’Asl Avellino, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si è reso necessario a seguito delle numerose segnalazioni riguardanti la presenza di questi esemplari vicino al cimitero comunale che creavano forte allarme nella cittadinanza, impossibilitata in alcuni casi ad accedere alla struttura. Grazie all’installazione di un recinto speciale dotato di gabbie, il servizio veterinario dell’Asl Avellino ha potuto catturare, nel corso della notte tra l’8 e il 9 giugno, e in piena sicurezza, tutti e quattro gli esemplari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Lotta al randagismo ad Ariano Irpino, intervengono i veterinari dell’Asl

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