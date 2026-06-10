Lo voleva il Napoli ma la Roma ora è in pole | Gasp lo vuole a ogni costo!

La Roma si sta muovendo con decisione sul mercato per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, quando tornerà a disputare la Champions League dopo sette anni. La squadra sta cercando un giocatore che era stato richiesto anche dal Napoli, ma ora sembra essere in vantaggio nella corsa all’acquisto. L’allenatore desidera fortemente il calciatore, considerandolo un elemento chiave per la stagione a venire.

La Roma sta iniziando a muoversi con decisione sul mercato per preparare la prossima stagione in cui tornerà a disputare anche la Champions League dopo sette anni di assenza. Tra i profili finiti nel mirino del club giallorosso c’è quello di Kerim Alajbegovic, giovane ala bosniaca che nelle ultime settimane è stata accostata anche al Napoli. Il giocatore, cresciuto calcisticamente nel vivaio del Salisburgo, è considerato uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama europeo. Secondo le indiscrezioni di mercato riportate da Gianluca Di Marzio, Gasperini avrebbe dato il proprio gradimento all’operazione, spingendo la dirigenza romanista ad accelerare i contatti per cercare di portare il talento bosniaco nella Capitale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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