Un 24enne si è presentato in caserma per rispettare l’obbligo di firma, ma ha avuto un comportamento violento. Davanti alla sede ha iniziato a urlare e ha cercato di colpire con un pugno un carabiniere presente. Dopo aver aggredito, è stato immediatamente arrestato. Non ci sono stati feriti tra le forze dell’ordine. La persona è stata portata in caserma e successivamente sottoposta a misura cautelare.

Un 24enne si è presentato in caserma per sottoporsi all'obbligo di firma.Davanti alla struttura ha dato in escandescenze e ha tentato di colpire con un pugno il carabiniere che aveva davanti. Il militare, evitato il colpo, lo ha rincorso ed è riuscito a fermarlo. Il giovane è stato arrestato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Livorno, aggredisce un carabiniere e tenta di colpirlo con un pugno: arrestato

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