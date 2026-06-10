A metà percorso tra i tre leader e il resto del gruppo, si trova un altro gruppo di tre corridori con Pablo Castrillo e Raúl García Pierna, entrambi del Movistar, e Matteo Vercher del team Total Energies. La corsa prosegue in modo compatto, con l’inizio della salita della Côte du Temple. La classifica generale mostra una distanza di circa 14 minuti tra i primi e il gruppo più numeroso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 14.48 A metà strada fra i tre battistrada e il gruppo è presente un altro terzetto, con all’interno Pablo Castrillo (Movistar), Raúl García Pierna (Movistar) e Matteo Vercher (Total Energies). 14.47 I tre uomini al comando sono Quinn Simmons (Lidl Trek), Andreas Kron (Uno X Mobility) e Jordan Jegat (Total Energies). Il loro vantaggio si assesta sui 20?. 14.45 Si crea un nuovo terzetto al comando, dentro ci sono nuovamente uomini della Uno X Mobility. 14.43 Il gruppo continua a chiudere su ogni tentativo di fuga! Il gruppo di attaccanti non riesce ancora a prendere una forma definitiva. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo ancora compatto. Inizia la Côte du Temple

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