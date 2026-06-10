LIVE Italia-Francia 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 27-29 i francesi vincono ai vantaggi il 2° set

Notizia in breve

La partita tra Italia e Francia nella Nations League di volley termina 1-1, con i francesi che vincono il secondo set ai vantaggi con il punteggio di 27-29. Nel corso del match, sono stati segnati vari punti, tra cui una battuta di Bottolo e un errore al servizio di Henno. La partita è stata aggiornata in diretta, con scambi di punti e azioni come mani out di Boyer e un pallonetto di Bottolo che ha pizzicato le mani del muro.