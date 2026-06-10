LIVE Italia-Francia 1-1 Nations League volley 2026 in DIRETTA | 27-29 i francesi vincono ai vantaggi il 2° set
La partita tra Italia e Francia nella Nations League di volley termina 1-1, con i francesi che vincono il secondo set ai vantaggi con il punteggio di 27-29. Nel corso del match, sono stati segnati vari punti, tra cui una battuta di Bottolo e un errore al servizio di Henno. La partita è stata aggiornata in diretta, con scambi di punti e azioni come mani out di Boyer e un pallonetto di Bottolo che ha pizzicato le mani del muro.
17-15 Challenge chiamato dall’Italia. Gli azzurri non sono d’accordo con il video mostrato dagli arbitri, che però hanno confermato la decisione del campo. 17-15 Il nastro cambia la traiettoria del servizio di Luca Porro con la palla che termina fuori. 17-14 Scambio lungo. In ricostruzione Laurenzano apre verso posto 1 dove Rychlicki chiude in diagonale. 15-12 AAAAACEEEEE!! Il servizio di Rychlicki piega il nastro e diventa imprendibile per Huetz 13-12 Diagonale stretta di Luca Porro che non ha problemi contro il muro ad uno francese. 12-12 Pallonetto spinto di Luca Porro con il pallone che cade a metà campo. 9-8 Bottolo pizzica le mani del muro con il pallone che cade in posto 5. Da sottolineare l’ottima auto-copertura di Pardo Mati 8-8 Diagonale di Henno da posto 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Italia vs Francia | Volleyball Nations League Maschile Week 1 | 10 Giugno 2026 LIVE SCORE |
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