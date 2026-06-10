L’Italia accelera sull’intelligenza artificiale | arriva la nuova normativa organica

Il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti attuativi della legge 132 del 2025, definendo la governance dell’intelligenza artificiale in Italia. La normativa stabilisce le regole e le responsabilità per lo sviluppo e l’uso dell’IA nel paese. Il provvedimento rappresenta un passo importante nell’implementazione del quadro normativo nazionale. La legge entrerà in vigore a breve, con l’obiettivo di regolamentare il settore e promuovere l’innovazione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il via libera del Governo e la nuova governance dell’IA. Il Consiglio dei ministri ha approvato i decreti attuativi della legge 132 del 2025, segnando un passaggio decisivo nella costruzione del quadro normativo italiano sull’intelligenza artificiale. L’obiettivo è duplice: da un lato dare piena attuazione al Regolamento europeo sull’IA, dall’altro definire una disciplina nazionale strutturata. Il sistema introdotto punta a rafforzare la governance dell’innovazione digitale, con un coordinamento centrale tra l’ Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e l’ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). Secondo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, l’Italia sarebbe la prima a dotarsi di una normativa organica completa sull’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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L'Italia accelera sull'intelligenza artificiale: progetti e sfide. Tutta la PA ne parla

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