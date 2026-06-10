L’isola dei Famosi Zeudi protagonista di un episodio che sta facendo discutere

Da 361magazine.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Zeudi Di Palma ha partecipato a un episodio che sta attirando molte attenzioni. L’ex concorrente del Grande Fratello si è presentata come protagonista di una scena che ha suscitato reazioni tra i partecipanti e il pubblico. La sua presenza ha generato discussioni tra gli altri concorrenti e ha attirato l’interesse dei media. L’episodio è stato condiviso sui social, alimentando commenti e opinioni diverse.

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L’isola dei Famosi, Zeudi Di Palma protagonista di un episodio che sta facendo già tanto discutere.. Zeudi Di Palma è pronta ad immergersi in questa nuova avventura dopo l’esperienza al Grande Fratello. L’ex Miss Italia prenderà parte alla nuova edizione de L’isola dei Famosi condotta da Selvaggia Lucarelli. I naufraghi sono già arrivati a destinazione dove registreranno le puntate da mandare in onda di questa edizione speciale e ricca di cambiamenti. Leggi anche  The Bear 5: su Disney+ l’ultima stagione della serie FX premiata agli Emmy Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato un retroscena che vede come protagonista l’amatissima Zeudi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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