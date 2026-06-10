L’industria italiana cresce dell’1,3% grazie agli investimenti i consumi restano bassi
A aprile, la produzione industriale italiana è aumentata dell’1,3% rispetto al mese precedente, secondo l’Istat. La crescita è attribuibile agli investimenti, mentre i consumi rimangono bassi e stabile. Non si registrano segnali di accelerazione significativa nel settore industriale.
Secondo l’ultimo report Istat, al mese di aprile la produzione industriale italiana è in crescita, ma senza segnali di accelerazione significativa. L’indice destagionalizzato è aumentato dello 0,5% rispetto a marzo, mentre su base annua la crescita è dell’1,3%. Se si confrontano i dati con quelli del trimestre precedente, però, il progresso risulta più contenuto, pari allo 0,2%. Il quadro generale è positivo, fragile e, soprattutto, non uniforme tra i diversi comparti produttivi. La crescita esiste, ma è concentrata in pochi segmenti dell’industria. Macchinari e trasporti guidano la crescita. Il contributo principale alla dinamica positiva arriva dai beni strumentali, cioè macchinari, mezzi di trasporto e attrezzature utilizzate dalle imprese nei processi produttivi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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