L’indimenticabile ultimo giorno di scuola alla media Cesalpino
Il 10 giugno 2026 si è svolto l’ultimo giorno di scuola alla media Cesalpino. Durante la giornata, studenti e insegnanti hanno partecipato a eventi e cerimonie di fine anno. Sono stati raccolti ricordi e testimonianze, e alcuni studenti hanno condiviso discorsi di saluto. La scuola ha concluso l’anno scolastico con momenti di festa e commozione, segnando la fine di un ciclo educativo.
Arezzo, 10 giugno 2026 – Spesso comprendiamo il valore delle cose soltanto quando le vediamo allontanarsi oppure le perdiamo. Questo è quanto hanno imparato oggi gli studenti delle classi terze della scuola media Cesalpin o. La scuola come la vita è una “pioggia di atomi”, citando gli aretini Negrita, pronti a scontrarsi e a creare occasioni straordinarie. Un continuo salto ad ostacoli che talvolta non ci lascia neppure il tempo di voltarci indietro per ripercorrere i nostri passi. Eppure, ogni ostacolo lo facciamo nostro. Durante quest’ultimo anno scolastico gli insiemi casuali di studenti uniti sotto il nome di classi hanno continuato a crescere come gruppi, piccole grandi comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Segui gli aggiornamenti su Scuola.
Tipi di Studenti l'ultimo giorno di scuola
Notizie e thread social correlati
Ultimo giorno di scuola 6 giugno: vacanze al via per Campania, Emilia-Romagna, Marche e VenetoIl 6 giugno segna l'ultimo giorno di scuola in quattro regioni italiane, tra cui la Campania, l’Emilia-Romagna, le Marche e il Veneto.
Ultimo giorno di scuola nel liceo a Monza con lancio di uova (contro i muri)Lunedì 9 giugno si è concluso l'anno scolastico in un liceo di Monza, con gli studenti che hanno festeggiato la fine delle lezioni.