L’indimenticabile ultimo giorno di scuola alla media Cesalpino

Notizia in breve

Il 10 giugno 2026 si è svolto l’ultimo giorno di scuola alla media Cesalpino. Durante la giornata, studenti e insegnanti hanno partecipato a eventi e cerimonie di fine anno. Sono stati raccolti ricordi e testimonianze, e alcuni studenti hanno condiviso discorsi di saluto. La scuola ha concluso l’anno scolastico con momenti di festa e commozione, segnando la fine di un ciclo educativo.