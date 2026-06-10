Il centrocampista, ceduto al Catanzaro l’estate scorsa a titolo gratuito, ha un accordo che prevede il 50% sulla rivendita. La clausola riguarda anche il club che lo ha ceduto, che potrebbe ricevere una percentuale qualora venga venduto a un’altra squadra. Le trattative tra i club di Serie A si concentrano sulla possibilità di acquisire il giocatore, ma il suo passaggio potrebbe coinvolgere anche accordi economici legati alla rivendita. Il Milan ha già manifestato interesse per il giocatore.

Mattia Liberali un viaggio di maturità lo farà quest’estate. Anche se un po’ diverso rispetto a un qualsiasi altro diciannovenne. La probabilità di vederlo in Serie A l’anno prossimo è molto alta e le squadre che hanno messo il suo nome nella lista della spesa non sono poche. Cagliari, Bologna, Sassuolo e Como hanno già avviato i primi contatti con il Catanzaro. Liberali ha una clausola da 6 milioni di euro, di cui il 50% destinato al Milan, club in cui è cresciuto e con cui ha debuttato in Serie A all’età di 17 anni. Su Liberali non c’è una squadra in vantaggio rispetto alle altre. Ci sono però alcuni aspetti da considerare. Con Aquilani che allenerà il Sassuolo, Mattia potrebbe spingere per tornare dall’allenatore che l’ha fatto esplodere nell’ultima stagione a Catanzaro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Liberali nel mirino della Serie A: chi lo vuole, la clausola e... quanto spetta al Milan

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