Durante il torneo di quest'anno a Parigi, il pubblico sugli spalti ha mostrato un'attenzione particolare all’abbigliamento, con un'ampia presenza di capi in stile “quiet luxury”. La terra rossa ha sollevato una sottile polvere che rifletteva la luce del pomeriggio, creando un’atmosfera distinta. La manifestazione si è conclusa con un’atmosfera di eleganza sobria, senza eccessi vistosi, caratterizzata da uno stile raffinato e discreto tra gli spettatori.

Life&People.it La terra rossa solleva una polvere sottile che cattura la luce del pomeriggio a Parigi e che segna la fine di questo capitolo della storia del Roland Garros. Con la chiusura del torneo, l’attenzione scivola via presto dalle righe bianche del campo per posarsi sulle tribune del Philippe-Chatrier. Il tenniscore adolescenziale, fatto di gonnelline a pieghe e calzettoni di spugna tirat i fino al ginocchio è fuoriluogo: l’estetica che domina l’atmosfera è matura ed elitaria, come ci si aspetta dai Grandi Slam. Gli spettatori sfoggiano le loro uniformi, composte da camicie in lino bianco, cappelli Panama e occhiali tartarugati. L’attitudine è rilassata, segue un codice visivo soggetto a regole non scritte – ma non per questo meno rigide – in cui il lusso rinuncia all’ostentazione dei loghi per abbracciare le texture. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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© Lifeandpeople.it - L’eleganza del Roland Garros: l’atteso trionfo del quiet luxury sugli spalti di Parigi

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