Quiet luxury l’eleganza che non fa rumore è virale

Il lusso silenzioso è il nuovo re della moda. Surclassa l’ostentazione ed impone un trend virale che celebra l’eleganza discreta, il bon ton e la qualità sopra ogni cosa. Privilegia i capi sartoriali, le linee pulite, materiali pregiati come cashmere e seta, indossati senza loghi in bella mostra e in toni sobri come beige, panna, grigio e blu, versatili per ogni abbinamento. Simboleggia un approccio consapevole al consumo, che pone attenzione alla qualità e non alla quantità. Il Quiet Luxury è una vera filosofia. Si fonda sul giá noto “Less is more”, vero motto di questo trend che sussurra un monito: la vera ricchezza è la semplicità della qualità. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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