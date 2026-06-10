A Lecce, un uomo di 26 anni senza fissa dimora è stato arrestato per aver forzato una finestra di un locale e aver sottratto lo zaino a un netturbino. Dopo aver compiuto il furto, è fuggito in bicicletta. La refurtiva è stata recuperata.

Furto aggravato continuato e fuga tra i vicoli del centro storico: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Lecce nella mattinata del 9 giugno. Un uomo di 26 anni, formalmente residente a Lamezia Terme ma di fatto senza fissa dimora nel capoluogo salentino, è stato arrestato in flagranza di reato dopo aver tentato di sottrarre denaro ed effetti personali da un ristorante e da un mezzo della raccolta rifiuti. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di bloccare il sospettato, che aveva tentato la fuga in bicicletta, e di restituire parte della refurtiva alle vittime. La segnalazione e il primo tentativo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Lecce, forza la finestra di un locale e poi ruba lo zaino a un netturbino: ladro 26enne fugge in bici

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