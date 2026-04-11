Ieri mattina, poco dopo le 8, una donna che gestisce una tabaccheria nel centro storico è stata vittima di uno scippo in via pubblica. Mentre camminava vicino a Piazza San Giacomo, un uomo a bordo di una bicicletta le ha strappato la borsa e si è dileguato velocemente tra la folla. L’episodio si è verificato alla presenza di diverse persone, che hanno assistito alla scena senza intervenire. La donna non ha riportato ferite.

Scippo in pieno centro storico. I fatti sono avvenuti ieri mattina sotto gli occhi della gente. Erano passate da poco le 8, una donna, titolare di una tabaccheria, stava camminando nella zona di Piazza San Giacomo. Alle sue spalle si è avvicinato un uomo in sella a una bici e con un gesto repentino le ha strappato la borsa che aveva a tracolla. Il ladro ha accelerato la pedalata, si è dato alla fuga e in breve ha fatto perdere le proprie tracce. La donna, in stato di choc, ha dato l’allarme ai 112 e sono giunti i carabinieri di Foligno. La vittima dello scippo ha raccontato i fatti ai militari, che hanno effettuato i primi rilevi avviando l’indagine per individuare lo scippatore in bicicletta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Commerciante scippata in centro. Il ladro le ruba la borsa e fugge in bici

Leggi anche: Ladro ruba in paese durante la notte: arrestato mentre fugge da un cantiere

Leggi anche: Ruba una bici elettrica ma intervengono i carabinieri e bloccano il ladro

Argomenti più discussi: Commerciante scippata in centro. Il ladro le ruba la borsa e fugge in bici; Foligno, commerciante scippata da ladro in bici: aveva 3 mila euro in contanti; Foligno, commerciante scippata in piazza San Giacomo di 3 mila euro in contanti; Scippata della borsetta con 3mila euro in contanti, caccia al ladro in fuga.

Potenza, i commercianti: «Scale mobili ferme e nuova viabilità penalizzano tutto il centro storico»I pareri sono discordanti. Gli effetti sulle presenze nel Centro storico del capoluogo legati alla chiusura delle scale mobili ed ai nuovi sensi unici che sono stati decisi alla fine dell’anno scorso ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Una giovane commerciante di Foligno è stata scippata da un ladro in bicicletta. Il furto è avvenuto questa mattina - venerdì - intorno alle 8.30 in zona piazza San Giacomo a Foligno e potrebbe essere stato pianificato. Sì, perché la folignate di 32 anni, che risult - facebook.com facebook