Lazio 2025 | la crescita dimezza ma il territorio tiene il passo

Notizia in breve

Nel 2025, la crescita economica della regione si è dimezzata rispetto all'anno precedente, mantenendo comunque un andamento positivo. I settori che hanno contribuito a questa tenuta sono stati principalmente il commercio, i servizi e l'agricoltura, mentre l'industria ha registrato un calo più marcato. Il rallentamento industriale è stato causato da fattori come la diminuzione degli investimenti e la crisi delle forniture, che hanno influito sulla produzione e sulla domanda nel settore.