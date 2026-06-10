Lazio 2025 | la crescita dimezza ma il territorio tiene il passo
Nel 2025, la crescita economica della regione si è dimezzata rispetto all'anno precedente, mantenendo comunque un andamento positivo. I settori che hanno contribuito a questa tenuta sono stati principalmente il commercio, i servizi e l'agricoltura, mentre l'industria ha registrato un calo più marcato. Il rallentamento industriale è stato causato da fattori come la diminuzione degli investimenti e la crisi delle forniture, che hanno influito sulla produzione e sulla domanda nel settore.
Quali settori hanno salvato il Lazio dal calo della crescita?. Perché l'industria regionale ha subito un rallentamento così deciso?. Come influenzeranno i conflitti internazionali l'economia del Lazio nel 2026?. Quali fondi hanno garantito la tenuta del territorio rispetto alla media?.? In Breve Crescita reale Lazio allo 0,6% contro lo 0,5% della media nazionale. Investimenti Pnrr e Giubileo sostengono l'attività produttiva regionale. Settore farmaceutico e consumi privati trainano le esportazioni totali. Antonella Magliocco evidenzia rallentamento industriale e calo agricolo. Lazio, crescita dimezzata nel 2025: il rapporto Bankitalia evidenzia un rallentamento economico. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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