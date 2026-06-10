Lavazza a Identità Milano 2026 ?la proposta di 1895 Coffee Designers

Lo specialty coffee sta cambiando il modo di vivere e raccontare il caffè, concentrandosi su origine, qualità e ricerca del gusto. Questa tendenza trasforma il consumo in un’esperienza culturale e sensoriale, evidenziando l'importanza della materia prima e delle tecniche di preparazione. La proposta di 1895 Coffee Designers include la possibilità di coinvolgere il marchio Lavazza in un evento chiamato Identità Milano 2026, dedicato a valorizzare queste nuove modalità di approccio al caffè.

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - Lo specialty coffee sta ridefinendo il modo di vivere e raccontare il caffè, trasformandolo sempre più in un'esperienza culturale e sensoriale che mette al centro origine, qualità della materia prima e ricerca del gusto. In Italia, il segmento specialty rappresenta ancora una nicchia rispetto alla scena internazionale, ma si tratta di un fenomeno in forte crescita e sempre più osservato, capace di intercettare nuove modalità di consumo e un pubblico attento alla qualità e alla sperimentazione. È in questo contesto che ha preso forma 1895 Coffee Designers by Lavazza, il progetto con cui Lavazza interpreta l'evoluzione contemporanea della cultura del caffè specialty attraverso il dialogo con il mondo dell'alta gastronomia, dell'hospitality premium e della mixology. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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