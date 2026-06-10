Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa

Notizia in breve

Negli Stati Uniti si segnala un aumento di infezioni legate al consumo di latte crudo, con circa 60 persone che si sono ammalate in Idaho. Le autorità sanitarie hanno identificato il focolaio come collegato al consumo di latte non pastorizzato. La situazione ha portato a un richiamo di prodotti e a un allarme pubblico sul consumo di latte crudo.