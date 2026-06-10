Latte crudo e focolaio di infezioni l' allarme in Usa
Negli Stati Uniti si segnala un aumento di infezioni legate al consumo di latte crudo, con circa 60 persone che si sono ammalate in Idaho. Le autorità sanitarie hanno identificato il focolaio come collegato al consumo di latte non pastorizzato. La situazione ha portato a un richiamo di prodotti e a un allarme pubblico sul consumo di latte crudo.
Negli Stati Uniti cresce l'allarme per un focolaio di infezioni legate al consumo di latte crudo. In Idaho quasi 60 persone si sono ammalate dopo aver bevuto latte non pastorizzato. Le autorità indagano sugli allevamenti e non escludono un aumento dei contagi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Latte crudo e focolaio di infezioni, l'allarme in Usa
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