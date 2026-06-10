L’ASPMI ha rinnovato la Segreteria e il Direttivo regionale in Campania. Le elezioni si sono svolte il 28 maggio 2026, in conformità con lo Statuto e le norme del Decreto Legislativo n. 1477-ter. La nomina dei nuovi organismi territoriali riguarderà le attività sindacali e rappresentative dell’associazione nella regione. Nessun dettaglio sui nomi dei componenti eletti è stato comunicato.

Napoli – L’ASPMI Associazione Professionale a Carattere Sindacale tra Militari comunica che il 28 maggio 2026, in conformità al proprio Statuto e a quanto previsto dall’articolo 1477-ter del Decreto Legislativo n. 66 del 2010, si è svolto il Congresso Regionale della Campania per il rinnovo delle cariche territoriali dell’Associazione. Al termine delle operazioni congressuali sono stati eletti: Generale di Brigata (aus.) Domenico Esposito, Presidente Regionale;. 1° Graduato Tommaso Lippiello, Segretario Regionale;. 1° Graduato Anna Scarpato, Segretario Regionale Aggiunto.. La Campania rappresenta una delle realtà più importanti per ASPMI, sia per numero di iscritti sia per la significativa presenza del personale militare sul territorio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - L’ASPMI rinnova Segreteria e Direttivo regionale in Campania: eletti i nuovi organismi territoriali

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