La voce del volley e il libero del futuro | Giulia Pisani e Damiano Catania a Volley Night
Durante una puntata di Volley Night, sono stati intervistati Giulia Pisani e Damiano Catania, due giovani atleti della pallavolo italiana. La trasmissione è condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, con la partecipazione di Laura Partenio e Paolo Cozzi. Pisani e Catania rappresentano rispettivamente il presente e il futuro del volley azzurro. La puntata si è concentrata sui protagonisti emergenti e sulla loro crescita nel panorama nazionale.
Nuova imperdibile puntata di Volley Night dedicata ai protagonisti della pallavolo italiana! Ai microfoni di Simona Bastiani ed Enrico Spada, con i talent Laura Partenio e Paolo Cozzi, arrivano due ospiti che rappresentano presente e futuro del volley azzurro: Giulia Pisani e Damiano Catania. Giulia Pisani, ex centrale protagonista per anni nei campionati di Serie A, racconta il suo percorso dentro e fuori dal campo. Dopo aver chiuso la carriera da atleta, ha saputo costruire una nuova esperienza professionale diventando una delle voci più apprezzate della pallavolo italiana in Rai, raccontando il campionato e le imprese delle Nazionali azzurre. Damiano Catania è invece uno dei migliori liberi del panorama italiano. Punto di riferimento della Power Volley Milano, ha contribuito ai successi europei del club culminati con la conquista della Challenge Cup. 🔗 Leggi su Oasport.it
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La voce del volley e il libero del futuro: Giulia Pisani e Damiano Catania a Volley Night
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