La voce del volley e il libero del futuro | Giulia Pisani e Damiano Catania a Volley Night

Notizia in breve

Durante una puntata di Volley Night, sono stati intervistati Giulia Pisani e Damiano Catania, due giovani atleti della pallavolo italiana. La trasmissione è condotta da Simona Bastiani ed Enrico Spada, con la partecipazione di Laura Partenio e Paolo Cozzi. Pisani e Catania rappresentano rispettivamente il presente e il futuro del volley azzurro. La puntata si è concentrata sui protagonisti emergenti e sulla loro crescita nel panorama nazionale.