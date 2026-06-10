La sola via militare non è sostenibile | Crosetto avverte sull’Ucraina

Da lanotiziagiornale.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro della Difesa ha affermato che una soluzione militare al conflitto in Ucraina non è sostenibile a lungo termine. Dopo anni di guerra e di invio di armi, ha sottolineato che l’unica via militare non può risolvere la situazione. Le dichiarazioni sono state fatte davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, evidenziando la necessità di altre strategie. Non sono state indicate alternative specifiche alla via militare.

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Dopo anni di guerra e di invio di armi a Kiev si è svegliato anche il nostro ministro della Difesa. “In Ucraina una soluzione militare del conflitto appare difficilmente perseguibile a lungo termine”, ha dichiarato Guido Crosetto davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. “Siamo davanti a un conflitto che registra livelli di violenza che l’Europa non conosceva dai tempi della seconda guerra mondiale. Ci colpisce la dimensione complessiva del conflitto, il numero fra morti e feriti si avvicina a due milioni verso la fine dell’anno, con pesanti ricadute, finanziarie ed energetiche”, ha spiegato il ministro. La sola via militare non è sostenibile: Crosetto si sveglia sull’Ucraina. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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