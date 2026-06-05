Guido Crosetto e l’idea di una alleanza militare europea con l’Ucraina e la Turchia Ma senza gli Usa

Una proposta di alleanza militare europea coinvolge 13 paesi, tra cui Turchia, Gran Bretagna e Ucraina, senza la presenza degli Stati Uniti. L’idea prevede un’alleanza allargata, simile a una Nato senza la stessa organizzazione. La proposta è stata avanzata da un rappresentante governativo, che ha sottolineato come questa alleanza possa rafforzare la cooperazione tra i paesi europei e i partner coinvolti.

Una Nato senza la Nato, ovvero un’alleanza europea allargata a 13 paesi non membri, trai quali Turchia, Gran Bretagna e Ucraina. Ma a guida Europea e senza gli Stati uniti e un altro paio di stati che sarebbero quindi gli unici esclusi rispetto all’attuale patto atlantico (che resterebbe in piedi). La proposta è contenuta e dettagliata in una lettera che il ministro della Difesa italiana, Guido Crosetto, ha inviato ai suoi omologhi europei, agli altri 13 possibili partecipanti e alla Nato stessa. Ne parla lo stesso ministro in un colloquio con il New York Times pubblicato sulla versione on line il 5 giugno e sul cartaceo domani, 6 giugno. Secondo la proposta avanzata dal ministro, è necessario «costruire un’ Europa continentale della difesa ». 🔗 Leggi su Open.online

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Russia, Crosetto: Nato alleanza difensiva, non muove guerra

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