La Sagrada Familia non è finita-finita

Le sei torri centrali del transetto della Sagrada Familia sono state completate, ma i lavori di costruzione non sono ancora terminati. Sono ancora previsti interventi e restano da completare alcune parti dell’edificio. La conclusione dei lavori potrebbe richiedere ancora del tempo. La chiesa, iniziata nel 1882, non è ancora stata ufficialmente aperta al pubblico.

Le sei torri centrali del transetto sì, ma restano altri lavori da fare: potrebbero volerci ancora dieci anni, se va bene Quando all’inizio del Novecento gli chiedevano quanto mancasse al completamento della Sagrada Familia, il devoto architetto catalano Antoni Gaudí, alludendo a Dio, rispondeva: «Il mio committente non ha fretta». Morì nel 1926, investito da un tram, ma era consapevole che non avrebbe visto la fine dei lavori della sua opera più importante, avviati nel 1882 e in corso da allora. Quello che forse non immaginava è che quella cattedrale diventasse nel tempo un grande simbolo di incompiutezza, oltre che di maestosità e complessità architettonica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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LA SAGRADA FAMILIA IS STILL NOT FINISHED...

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