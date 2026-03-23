LEGO | 12.065 pezzi per la Sagrada Família il nuovo record

Un nuovo set LEGO dedicato alla Sagrada Família di Antoni Gaudí sta per sfidare ogni record precedente, promettendo oltre 12.065 pezzi in un’unica scatola destinata al lancio nel luglio 2026. Con un prezzo previsto a 600 dollari, questa costruzione architettonica non sarà solo un giocattolo, ma un’opera d’arte complessa che ridefinisce i limiti del tema Architecture della casa danese. Le informazioni trapelate indicano che il codice prodotto sarà il numero 21.065, una cifra che sembra quasi simbolica rispetto alla quantità di mattoncini contenuti. Mentre la Mappa del Mondo (#31023) ha detenuto fino ad ora il primato con 11.695 pezzi, questo nuovo modello spagnolo si appresta a superarlo di misura, trasformando l’attesa dei collezionisti in una corsa contro il tempo prima dell’uscita ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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