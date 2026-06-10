La Puglia da lunedì ad alto rischio incendi | il piano della Regione per prevenire

Da lunedì, la Puglia sarà considerata ad alto rischio incendi. La Regione ha predisposto un piano rafforzato di prevenzione e intervento per fronteggiare la stagione più critica. Sono stati adottati misure specifiche per limitare i rischi e migliorare la risposta alle emergenze. La pianificazione coinvolge autorità locali e tecnici specializzati, con l’obiettivo di contenere eventuali incendi e ridurre i danni.

La Puglia si prepara ad affrontare la stagione più delicata sul fronte degli incendi con un sistema di prevenzione e risposta rafforzato. Con il Decreto del presidente della Giunta regionale numero 299 del 25 maggio 2026 è stato infatti dichiarato lo stato di grave pericolosità su tutto il territorio pugliese dal 15 giugno al 15 settembre, con la possibilità di prorogare il periodo in base all'evoluzione delle condizioni meteorologiche e climatiche. Il provvedimento rientra nelle attività previste dalla normativa nazionale e regionale in materia di antincendio boschivo e punta a garantire una più efficace tutela del patrimonio ambientale, delle aree rurali e delle comunità maggiormente esposte ai rischi legati alla propagazione del fuoco. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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