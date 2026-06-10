La segretaria del Partito Democratico ha dichiarato che un’imposta patrimoniale sui super ricchi non sarebbe uno scandalo. La sua affermazione ha suscitato reazioni da parte della destra liberista, che ha definito ridicole le proteste contro questa proposta. La proposta riguarda una piccola cerchia di individui con patrimoni molto elevati. La discussione si concentra sulla possibilità di applicare una tassa su patrimoni elevati, senza coinvolgere la maggior parte delle persone.

Recentemente la segretaria del Partito Democratico, in un’intervista, ha affermato piuttosto incautamente che un’imposta patrimoniale per i super ricchi non sarebbe uno scandalo, l’aggettivo super qui è importante. Subito è stata messa al muro dal plotone d’esecuzione dei giornali della destra che hanno accusato, in maniera molto generica, la sinistra di mettere le mani nelle tasche dei cittadini. L’occasione polemica era molto ghiotta ed è stata subito colta. Si tratta di un’idea brillante o di un colpo del sole quasi estivo? Potrebbe esser un colpo di sole, non di quello nostrano ma di quello della California, perché in questo Stato si sta dibattendo oggi vivacemente dell’introduzione di un’ imposta sui super-ricchi, quelli che provengono in genere dalla Silicon Valley. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La proposta di Schlein sulla patrimoniale riguarda pochissimi super ricchi: ridicole le proteste della destra liberista

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