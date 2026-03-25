Palazzo Corboli | la nuova primavera Pronto l’intervento da tre milioni per il simbolo tra memoria e cultura

L'amministrazione comunale ha approvato un progetto di riqualificazione per Palazzo Corboli, un edificio storico considerato simbolo della memoria e della cultura locale. L'intervento, dal valore di tre milioni di euro, rientra nel programma Fesr 2021-2027

L’amministrazione comunale di San Giovanni ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione di Palazzo Corboli, storico edificio simbolo della memoria e della cultura cittadina, nell’ambito del programma Fesr 2021-27 "Tra Natura e Cultura". Situato nel cuore del centro storico, Palazzo Corboli risale al Medioevo e ha ospitato nel tempo diverse funzioni pubbliche e culturali. Conosciuto anche come "Palazzo della Memoria", conserva tracce significative della storia locale ed è punto di riferimento per eventi culturali e attività comunitarie. La sua valorizzazione rientra nel progetto complessivo volto a recuperare edifici storici e spazi urbani, aumentando la fruibilità culturale e sociale del centro cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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