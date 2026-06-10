La Norvegia va ai Mondiali con tre chef stellati 300 kg di pesce 116 di formaggio e 6000 arance | il piano-dieta di Haaland

Da ilnapolista.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Norvegia porterà ai Mondiali 6000 arance, 116 chili di formaggio e 300 chili di pesce, secondo il piano alimentare predisposto. La squadra sarà accompagnata da tre chef stellati incaricati di curare la preparazione dei pasti. La presenza di un piano dietetico così dettagliato indica un’attenzione particolare all’alimentazione dei giocatori. La partecipazione della Norvegia ai Mondiali arriva dopo 28 anni di assenza dalla competizione.

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Tornare ai Mondiali dopo 28 anni evidentemente non basta: la Norvegia ai Mondiali ci va con un piano che parte dalla cucina. Nella delegazione di Haaland e Odegaard, oltre ai calciatori, ci sono tre chef e una dispensa che pesa come un reparto offensivo. Lo racconta il quotidiano norvegese VG, che è entrato dentro le cucine della nazionale: l’idea è far mangiare ai giocatori esattamente quello che conoscono, anche dall’altra parte dell’oceano. La dispensa monstre: i numeri della Norvegia ai Mondiali. I numeri, riportati da VG, sono da spedizione polare più che da ritiro calcistico: 300 kg di pesce (soprattutto salmone), 116 kg di brunost — il caratteristico formaggio bruno norvegese — e oltre 6000 arance, che serviranno a preparare 15 litri di spremuta fresca ogni mattina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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