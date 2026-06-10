Tornare ai Mondiali dopo 28 anni evidentemente non basta: la Norvegia ai Mondiali ci va con un piano che parte dalla cucina. Nella delegazione di Haaland e Odegaard, oltre ai calciatori, ci sono tre chef e una dispensa che pesa come un reparto offensivo. Lo racconta il quotidiano norvegese VG, che è entrato dentro le cucine della nazionale: l’idea è far mangiare ai giocatori esattamente quello che conoscono, anche dall’altra parte dell’oceano. La dispensa monstre: i numeri della Norvegia ai Mondiali. I numeri, riportati da VG, sono da spedizione polare più che da ritiro calcistico: 300 kg di pesce (soprattutto salmone), 116 kg di brunost — il caratteristico formaggio bruno norvegese — e oltre 6000 arance, che serviranno a preparare 15 litri di spremuta fresca ogni mattina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - La Norvegia va ai Mondiali con tre chef stellati, 300 kg di pesce, 116 di formaggio e 6000 arance: il piano-dieta di Haaland

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