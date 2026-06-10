La classifica dei calciatori dei Mondiali 2026 che costano di più | chi c’è in testa

Il Mondiale 2026 vedrà molte stelle europee in campo. Tra i calciatori più costosi, uno si distingue in cima alla classifica. La lista include atleti provenienti da diversi paesi, con valori di mercato elevati. La competizione si preannuncia come un evento con grandi nomi del calcio internazionale. La maggior parte dei giocatori più costosi proviene da squadre europee e ha un valore di mercato superiore ai 100 milioni di euro. Le cifre sono state raccolte prima dell’inizio del torneo.

Milano, 10 giugno 2026 - Quello che si appresta a cominciare sarà un Mondiale ricco di stelle, molte delle quali giocano nelle Nazionali europee al via. Almeno secondo la classifica realizzata recentemente dal Cies. L'Osservatorio sul calcio ha stimato scientificamente il valore dei calciatori, creando poi un ranking, in testa al quale troviamo lo spagnolo Lamine Yamal, con una valutazione compresa fra i 341 e i 397 milioni di euro. Dietro l'asso del Barcellona c'è Erling Haaland, con un prezzo stimato che va da 212 e 246 milioni di euro. A completare il podio è Kylian Mbappé, con un valore fra i 163 e i 190 milioni di euro. Juventus' Kenan Yildiz in action during the Italian Serie A soccer match between AS Roma vs Juventus FC at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 1 March 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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