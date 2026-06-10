la carica dei 100 ragazzi pronti per on the road

Centinaia di ragazzi sono pronti a partecipare alla 19ª edizione di «On the road», un evento che coinvolge 40 Comuni. L’iniziativa offre ai giovani un’esperienza pratica incentrata su sicurezza e soccorso, con attività e simulazioni sul campo. La partecipazione si concentra su formazione e sensibilizzazione, con un focus su azioni di emergenza e prevenzione. La manifestazione si svolgerà in diverse località, coinvolgendo i partecipanti in esercitazioni e incontri tematici.

L’INIZIATIVA. La 19a edizione coinvolge 40 Comuni. Per i giovani un’esperienza immersiva nella sicurezza e nel soccorso. L’incontro inaugurale si è svolto all’Auditorium del liceo «Mascheroni», alla presenza dei giovani partecipanti, delle istituzioni, delle amministrazioni comunali, dei comandi di Polizia locale, delle forze dell’ordine, del sistema di emergenza-urgenza, del volontariato. Alla presentazione hanno preso parte, tra gli altri, il viceprefetto aggiunto Lara Parlato, l’europarlamentare Lara Magoni, i consiglieri regionali Davide Casati, Michele Schiavi, Ivan Rota e Alberto Mazzoleni e il consigliere provinciale Matteo Macoli. Un videomessaggio di saluto è stato inoltre inviato da Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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