La 1000 Miglia 2026 si svolgerà nel centro storico di diverse città italiane, coinvolgendo circa 400 equipaggi provenienti da tutto il mondo. La gara si snoderà su un percorso di circa 1.600 chilometri, attraversando strade di campagna e centri urbani. Sono previsti controlli di sicurezza lungo il tragitto e verifiche tecniche su vetture d’epoca. La manifestazione si terrà dal 15 al 18 maggio, con tappe previste in varie località italiane.

Motori che ruggiscono, odore di olio bruciato e quell’inconfondibile profumo di avventura che solo la Freccia Rossa sa sprigionare. La 1000 Miglia, come ogni anno, trasforma le strade italiane nel palcoscenico di quello che Enzo Ferrari definì, con assoluta genialità, un “museo viaggiante unico al mondo”. Il tutto dopo che la Commissione Selezionatrice ha terminato il suo severissimo lavoro, accendendo il semaforo verde per oltre 400 equipaggi straordinari che daranno vita a un’edizione spettacolare. La 1000 Miglia 2026 – 44a edizione – è un evento dal respiro incredibilmente internazionale. Sono infatti ben 29 le nazioni rappresentate lungo il percorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La 1000 Miglia 2026 tra storia ed eleganza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

1000 Miglia Podcast 8 Giannino Marzotto, l'eleganza in doppio petto

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tra storia, motori e fascino senza tempo: la 1000 Miglia torna a Padova

Temi più discussi: 1000 Miglia 2026: percorso, tappe e auto iscritte della corsa storica | Quattroruote.it; 1000 Miglia Ferrara 2026 - Memorial Cesare Borsetti, Ferrara accoglie per due passaggi la manifestazione automobilistica internazionale; 1000 Miglia Talk 2026: al Teatro Grande di Brescia la seconda edizione dedicata a 1000 Innovazioni; Attesa per la 1000 Miglia: da Cittadella ad Abano Terme la mappa del percorso.

Toyota presente alla 1000 Miglia Gran Turismo Experience 2026. Portati in Italia cinque modelli simbolo della propria storia sportiva #ANSAmotori #ANSA x.com

La 1000 Miglia 2026 tra storia ed eleganzaLa corsa di regolarità più bella d’Italia con oltre 400 equipaggi e 77 vetture partecipanti ... msn.com

Guild Wars 3 è davvero reale: come la serie di ArenaNet sta trasformando di nuovo gli MMORPG | IGN Live 2026 reddit

La 1000 Miglia torna indietro e accelera verso il centenarioStoria, paesaggi e passione: da oggi al 13 giugno oltre 400 equipaggi attraversano l'Italia per quasi 2.000 chilometri con partenza e arrivo a Brescia. L’edizione 2026 recupera lo storico tracciato a ... avvenire.it