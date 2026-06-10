Il ministro dell’Interno ha risposto a un question time alla Camera, commentando un’inchiesta di Il Tempo sulla rete di finanziamento di Hamas. Kelany ha elogiato l’indagine e ha criticato le posizioni della sinistra. La discussione si è concentrata sulle implicazioni della rete di finanziamenti e sul ruolo delle autorità nell’indagare. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell’inchiesta o sulle reazioni politiche.

Alla Camera dei deputati il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, è intervenuto per il question time sulla nostra inchiesta che come oggetto la rete che finanzia Hamas. Ecco il video della replica della deputata di Fratelli d'Italia, Sara Kelany, che ringrazia il capo del Viminale per la risposta e per l'azione del governo, a partire dagli oltre 250 soggetti radicalizzati espulsi dall'inizio della legislatura di cui ha dato conto il ministro. "Tuttavia non possiamo non sottolineare la nostra preoccupazione per questa vicenda - continua Kelany - una vicenda che le sinistre e i loro megafoni mediatici stanno colpevolmente e volontariamente minimizzando. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kelany elogia l'inchiesta de Il Tempo e attacca la sinistra

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