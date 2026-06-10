A Seoul, la tendenza dominante nel settore della bellezza è quella della cura non invasiva. Negli ultimi due decenni, la presenza di numerose cliniche estetiche nei quartieri della capitale ha contribuito a consolidare questa immagine. La popolazione si rivolge principalmente a trattamenti che non prevedono interventi chirurgici, preferendo soluzioni che migliorano l’aspetto senza invasività. Questa modalità di approccio estetico si è diffusa e consolidata nel tempo, influenzando le pratiche di bellezza e le scelte dei cittadini.

Per oltre vent’anni la Corea del Sud è stata associata a un’immagine molto precisa. Quella dei quartieri di Seoul costellati di cliniche estetiche, delle trasformazioni radicali raccontate dai media internazionali e di una società spesso descritta come una delle più attente all’apparenza al mondo. Nell’immaginario occidentale, parlare di estetica coreana ha significato a lungo parlare di chirurgia plastica, di interventi invasivi e di una ricerca quasi ossessiva della perfezione. Eppure la Corea del Sud del 2026 racconta una storia diversa. I numeri mostrano come il turismo medico continui a crescere a ritmi impressionanti. Nel 2025 il Paese ha accolto oltre due milioni di pazienti stranieri, confermandosi uno dei principali hub mondiali del settore. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - K-beauty, la nuova ossessione a Seoul è la bellezza non invasiva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La nuova ossessione beauty dell’estate? Sembrare appena tornati dalle vacanze (anche senza partire)Una nuova tendenza estiva punta a sembrare appena tornati dalle vacanze, anche senza aver viaggiato.

La nuova mostra “K-beauty” vi aspetta al Museo Guimet di Parigi fino al 6 luglio 2026. Per una full immersione nel mondo della bellezza coreanoAl Museo Guimet di Parigi è aperta fino al 6 luglio 2026 una mostra dedicata alla bellezza coreana.

Temi più discussi: Medicina estetica asiatica: i trend della C-Beauty che arrivano dalla Cina; K-BRAND GLOW WEEK arriva a Roma: debutto europeo con il supporto di Milan Loves Seoul e RAUM; Glowmad e Glowcation: il nuovo modo di viaggiare tra skincare e Corea del Sud; In Corea potete vedere il più grande giardino urbano al mondo.

Anyone think they slapped the trophy photo on the logo so Americans can have a clue what it looks like? x.com

Chiunque sia interessato ai messaggi di marketing K-beauty reddit

K-beauty, la nuova ossessione a Seoul è la bellezza non invasivaLa Corea del Sud supera i due milioni di pazienti stranieri e la dermatologia rappresenta quasi il 63% delle visite. Da Gangnam nasce una nuova idea di K-beauty: meno chirurgia, più prevenzione, ... panorama.it

Design, K-Beauty e turismo: Oh Se-hoon porta la visione di Seoul a MilanoDurante il suo viaggio a Milano, il sindaco di Seoul lancia una visione comune sul design urbano e racconta a Panorama le affinità con l’Italia Milano e Seoul si osservano, si somigliano, si parlano. panorama.it