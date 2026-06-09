calciomercato juventus all in per sorloth e martinez

Sul mercato, la Juventus punta forte su Alexander Sorloth e il portiere Dibu Martinez. Le trattative sono in fase avanzata e i due giocatori sono tra le priorità della società. La dirigenza sta lavorando per portare entrambi in rosa, con incontri e negoziati in corso. Nessuna ufficialità è ancora stata data, ma le trattative continuano a muoversi rapidamente. Entrambi sono obiettivi concreti, con sondaggi e proposte ormai avviate.

Alexander Sorloth ed il Dibu Martinez rappresentano al momento le piste più calde del calciomercato bianconero. Si tratterebbe di due innesti che, oltre al puro rendimento sul campo, andrebbero ad incrementare quel valore aggiunto insito nell’ esperienza internazionale dei due calciatori. Una caratteristica, questa, non troppo velatamente desiderata da Luciano Spalletti, il quale più volte, dal suo arrivo a Torino, ha espresso in questo senso rimostranze nei confronti della costruzione della rosa. Pista Sorloth: c’è l’ok del giocatore, trattativa in corso con i colchoneros. Alexander Sorloth si sarebbe convinto, e, Atletico Madrid permettendo, tornerà con tutta probabilità dal Mondiale americano vestendo la maglia della Juventus. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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