Isola dei Famosi Raffaella Fico in partenza per le Filippine? L’indiscrezione

Da novella2000.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una foto pubblicata sui social ha mostrato Raffaella Fico all’aeroporto, alimentando le voci sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da una rivista, l’indiscrezione suggerisce che la modella e showgirl sia in partenza per le Filippine, dove si svolge il reality. Non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza nel cast.

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Raffaella Fico pronta a partire per L’Isola dei Famosi? La foto all’aeroporto scatena il web. Nelle ultime ore il nome di Raffaella Fico è tornato al centro delle indiscrezioni legate alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Un avvistamento all’aeroporto di Napoli e alcuni indizi condivisi sui social hanno infatti alimentato le voci su una sua possibile partecipazione al reality, riaccendendo l’interesse del pubblico nei confronti della showgirl e del cast ancora in via di definizione. Negli anni Raffaella Fico è riuscita a costruire una carriera televisiva solida, diventando uno dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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