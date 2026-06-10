Isola dei Famosi Raffaella Fico in partenza per le Filippine? L’indiscrezione
Una foto pubblicata sui social ha mostrato Raffaella Fico all’aeroporto, alimentando le voci sulla sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da una rivista, l’indiscrezione suggerisce che la modella e showgirl sia in partenza per le Filippine, dove si svolge il reality. Non ci sono conferme ufficiali sulla sua presenza nel cast.
Raffaella Fico pronta a partire per L’Isola dei Famosi? La foto all’aeroporto scatena il web. Nelle ultime ore il nome di Raffaella Fico è tornato al centro delle indiscrezioni legate alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Un avvistamento all’aeroporto di Napoli e alcuni indizi condivisi sui social hanno infatti alimentato le voci su una sua possibile partecipazione al reality, riaccendendo l’interesse del pubblico nei confronti della showgirl e del cast ancora in via di definizione. Negli anni Raffaella Fico è riuscita a costruire una carriera televisiva solida, diventando uno dei volti più riconoscibili del mondo dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Novella2000.it
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I concorrenti de LIsola dei Famosi chi sono i vip in partenza per le Filippine
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