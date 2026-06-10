Isola dei Famosi | cast e registrazioni tutte le novità della nuova edizione

La nuova stagione de L'Isola dei Famosi sarà registrata nelle Filippine e non andrà in onda in diretta. La trasmissione prevede 11 puntate e un cast composto da personaggi già noti in programmi di reality e televisivi. La modifica alla struttura comporta la sostituzione della diretta con registrazioni, mentre il numero di puntate rimane invariato rispetto alle edizioni precedenti. Nessun cambiamento è stato annunciato riguardo alla durata complessiva del programma.

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi cambia completamente struttura: niente diretta, registrazioni nelle Filippine, 11 puntate previste e un cast ricco di volti noti tra reality e TV. La nuova stagione de L'Isola dei Famosi si prepara a segnare una svolta importante nella storia del reality targato Mediaset. Il programma sarà infatti registrato e non più trasmesso in diretta. Le riprese partiranno nei prossimi giorni nelle Filippine, mentre iniziano a circolare le prime indiscrezioni sul cast e sulle dinamiche di gioco. L'Isola dei Famosi 2.0: addio diretta, arriva il format registrato La principale novità della prossima edizione riguarda la natura stessa del programma: non sarà più trasmesso in diretta, ma verrà interamente registrato, con una struttura a puntate già definita e un racconto più costruito in fase di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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ISOLA DEI FAMOSI 2026 RIVOLUZIONE TOTALE: NUOVA LOCATION E ADDIO DIRETTA

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