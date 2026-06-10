Iran nuove tensioni con Trump | ecco cosa mette davvero a rischio l’accordo

Le relazioni tra gli Stati Uniti e l’Iran sono tornate a essere caratterizzate da tensioni, mettendo a rischio l’accordo sul nucleare. Le recenti dichiarazioni e azioni di entrambe le parti hanno alimentato le preoccupazioni di un possibile allentamento degli impegni reciproci. La situazione si sviluppa in un contesto in cui le negoziazioni sono interrompete e le accuse si scambiano, con un aumento del rischio di escalation. La crisi si inserisce in un quadro di relazioni internazionali complicato, con poche prospettive di immediata risoluzione.

Il processo diplomatico in corso tra Washington e Teheran è tornato ad attraversare una fase turbolenta. Alcune ore fa, le forze statunitensi hanno effettuato degli attacchi contro l’Iran: si è trattato di una ritorsione all’abbattimento, condotto dal regime khomeinista, di un elicottero Apache statunitense. In particolare, Centcom ha descritto gli «attacchi di autodifesa contro l’Iran» come «una risposta proporzionata all’ingiustificata aggressione iraniana». «Le forze statunitensi restano vigili e pronte a difendersi da un’ingiustificata aggressione iraniana», ha aggiunto. Dal canto loro, le Guardie della rivoluzione hanno replicato, sostenendo di aver attaccato con dei droni la Quinta flotta statunitense in Bahrein. 🔗 Leggi su Panorama.it

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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