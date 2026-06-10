Iran inizia l’operazione Usa su vasta scala | esplosioni su Hormuz e l’isola di Kish Teheran dice no ai negoziati diretti – La diretta

Gli Stati Uniti hanno avviato un’operazione militare di vasta scala in Iran, con esplosioni segnalate su Hormuz e sull’isola di Kish. Teheran ha rifiutato negoziati diretti. Dopo l’abbattimento di un elicottero Apache, gli Stati Uniti hanno risposto con attacchi aerei. Il presidente americano ha dichiarato che desiderava una risposta “molto potente”. La situazione rimane tesa e senza comunicazioni ufficiali tra le parti coinvolte.

Gli Stati Uniti hanno bombardato l’Iran dopo l’abbattimento dell’elicottero Apache. Il presidente degli Usa Donald Trump ha detto che voleva una risposta «molto potente». Le forze americane hanno colpito basi navali, difese aeree e batterie missilistiche. I Pasdaran hanno risposto attaccando due basi Usa in Bahrein e in Giordania, mentre secondo fonti Usa i negoziati continueranno a prescindere dal bombardamento. Intanto secondo il New York Times i negoziati tra le due parti proseguono. Grazie all’iniziativa diplomatica di Witkoff. Il petrolio non cresce di prezzo in mattinata, le Borse non crollano. L'articolo Iran, inizia l’operazione Usa su vasta scala: esplosioni su Hormuz e l’isola di Kish. 🔗 Leggi su Open.online

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