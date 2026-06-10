Un drone marino ha recuperato l’equipaggio di un elicottero Apache abbattuto vicino allo stretto di Hormuz. L’elicottero d’attacco, di produzione americana, era precipitato lunedì notte e il recupero è avvenuto con un drone navale. Non sono stati forniti dettagli sulla tecnologia o le caratteristiche specifiche del drone utilizzato.

È stato un drone navale a recuperare l’equipaggio dell'elicottero d'attacco AH-64 Apache americano, precipitato lunedì notte nelle vicinanze dello stretto di Hormuz. L’informazione è stata diffusa dal Comando Centrale degli Stati Uniti, che ha confermato l’impiego di un drone Corsair Saronic, un’imbarcazione di superficie autonoma (ASV), che ha soccorso l’equipaggio, composto da pilota e copilotamitragliere, recuperandolo dalle acque potenzialmente ostili, dove i due sono rimasti per quasi due ore, e trasportandolo in acque più sicure, dove sono stati poi issati su un elicottero. Stando a quanto affermato separatamente dal presidente degli... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Iran, com'è il drone marino usato per salvare i piloti dell'elicottero Apache abbattuto

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