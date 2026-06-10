Incidente muore a 42 anni | pauroso scontro nei pressi di un supermercato Quattro i feriti

Da lanazione.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto ha tamponato un altro veicolo vicino a un supermercato, causando un frontale violento. Nell’incidente sono rimaste ferite cinque persone, di cui quattro trasportate in ospedale. Una donna di 42 anni è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi e la gestione del traffico. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica.

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Terni, 10 giugno 2026 – E’ deceduta una delle cinque persone rimaste ferite in un tremendo incidente avvenuto nella mattina di mercoledì 10 giugno a Terni. Si tratta di un 42enne, che era rimasto incastrato tra le lamiere e che era stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118. L’uomo, disabile, era molto grave. I medici hanno provato a strapparlo alla morte, ma l’uomo è poi deceduto in mattinata in ospedale. Sull’auto c’erano anche i genitori dell’uomo e il nipote. La zona in cui è avvenuto l’incidente è quella di Gabelletta. I soccorsi. Da capire cosa è accaduto. Lo scontro fra le due auto è stato molto violento. Diverse le telefonate arrivate ai numeri di emergenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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