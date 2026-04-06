Dopo la partita a Zenica, il portiere della Bosnia ha commentato un episodio che ha coinvolto il collega italiano. Vasilj, tornato sul campo con la maglia del suo club, ha parlato di uno screzio avvenuto con il portiere avversario, riferendo di aver avuto difficoltà a credere a quanto successo. Il confronto tra i due si era verificato durante i rigori e ha attirato l’attenzione degli spettatori presenti.

Dopo aver conquistato il Mondiale, il portiere della Bosnia Nikola Vasilj è tornato a casa, ad Amburgo, e sabato è andato a giocare a Berlino col suo St. Pauli: ha fatto 1-1 con l’Union restando nel pericolante sedicesimo posto della Bundesliga, quello del playout per la retrocessione, e poi è passato per la zona mista. Qui gli hanno chiesto del suo screzio con Gigio Donnarumma durante la sequenza dei rigori che ha portato la Bosnia ai Mondiali per la seconda volta, con l’Italia eliminata. "Donnarumma ha provato a stracciarmi il foglietto sul quale avevo appuntato le informazioni sui rigoristi italiani, ma fortunatamente i ragazzi dello staff tecnico ne avevano una copia, ci eravamo preparati bene per ogni evenienza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Donnarumma antisportivo, poi il karma...": il retroscena del portiere della Bosnia sui rigori di Zenica

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