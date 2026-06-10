A Piazza del Popolo è stata allestita una grande performance collettiva incentrata sulla creazione del Terzo Paradiso, simbolo ideato dall’artista Michelangelo Pistoletto. L’installazione pubblica ha coinvolto numerosi partecipanti che hanno contribuito a realizzare l’opera, visibile in modo permanente nella piazza. L’evento ha visto la partecipazione di persone di diversa età e provenienza, senza interventi di altri soggetti o autorità.

Cosa: Grande performance collettiva e installazione pubblica per la realizzazione del Terzo Paradiso, celebre simbolo ideato da Michelangelo Pistoletto.. Dove e Quando: Piazza del Popolo, Roma – Mercoledì 14 giugno 2026, a partire dalle ore 17.00.. Perché: Per invitare i giovani artisti e studenti a diventare protagonisti di un cambiamento culturale, unendo le proprie opere in un gesto corale di impegno civile e artistico.. Roma si prepara a vivere un pomeriggio all’insegna dell’arte partecipativa e della riflessione sociale. La capitale diventerà ancora una volta il palcoscenico ideale per le sperimentazioni visive contemporanee. Mercoledì... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Terzo Paradiso di Pistoletto a Piazza del Popolo

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