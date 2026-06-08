Herbert Ballerina su Stefano De Martino | E' molto umile Il suo camerino è sempre aperto per tutti

Herbert Ballerina, nome d’arte di Luigi Luciano, ha descritto Stefano De Martino come molto umile, sottolineando che il suo camerino è sempre aperto a tutti. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista al Corriere della Sera. Luciano ha parlato di De Martino in questi termini senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti. La conversazione si è concentrata su le caratteristiche personali del conduttore.

Herbert Ballerina, al secolo Luigi Luciano, ormai presenza fissa ad “Affari Tuoi”, in una intervista al Corriere della Sera ha avuto parole di elogio per Stefano De Martino.“Stefano mi ha dato la possibilità di crearmi una nuova carriera, grazie a lui mi sono dedicato molto di più alla tv e sono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Segui gli aggiornamenti su Stefano De Martino.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Herbert Ballerina a Stefano De Martino: Guarda che qui c'è una tariffa!

Notizie e thread social correlati

“La porta del suo camerino aperta e…”. Stefano De Martino ‘tradito’ da Herbert BallerinaHerbert Ballerina è stato accusato di aver aperto la porta del camerino di Stefano De Martino senza autorizzazione.

“Stefano De Martino ha la porta del camerino sempre aperta: la gente entra, si prende il suo caffè. Io mi butto sul divano e uso il suo bagno”: così Herbert BallerinaHerbert Ballerina ha raccontato di poter entrare facilmente nel camerino di Stefano De Martino, di prendere un caffè e di usare il bagno senza...

Temi più discussi: Herbert Ballerina: Stefano De Martino? Un signore, il suo camerino ha sempre la porta aperta; Affari Tuoi, Stefano De Martino colpisce Herbert Ballerina. E la concorrente Vanessa vince a metà; Affari Tuoi, De Martino stregato dalla bellissima concorrente: Mi piace. Poi la rivelazione inattesa: Stasera cambierà tutto; Herbert Ballerina: Mentii a Maccio Capatonda dicendo che facevo l'operatore, Zalone mi scritturò via Facebook.

Herbert Ballerina conquista il pubblico di Affari Tuoi e racconta il rapporto con #StefanoDeMartino, che descrive come un conduttore disponibile e sempre aperto al confronto dietro le quinte. x.com

Herbert Ballerina su Sanremo con De Martino: Ci spero, e svela com’è davvero StefanoIl comico racconta il possibile approdo al Festival, dopo il successo con De Martino ad Affari Tuoi, e svela un dettaglio che dice molto sul carattere del conduttore. libero.it

Herbert Ballerina racconta com’è davvero Stefano De Martino: Questa la dice lungaHerbert Ballerina racconta il suo rapporto con Stefano De Martino e svela un curioso retroscena dietro le quinte di Affari Tuoi. donnaglamour.it