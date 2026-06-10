Il ses*o con Silvio Berlusconi… Francesca Pascale confessioni intimissime

Francesca Pascale ha rivelato dettagli intimi riguardanti un rapporto passato con Silvio Berlusconi. Ha parlato di incontri e momenti condivisi, senza specificare date o circostanze precise. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un'intervista, dove ha descritto con franchezza alcuni aspetti della loro relazione. La donna ha anche affrontato temi personali legati a questa esperienza, mantenendo un tono diretto e senza filtri.

Per alcuni personaggi pubblici esistono legami che il tempo non riesce a cancellare. Francesca Pascale ne è la dimostrazione più evidente. Anche a distanza di anni e dopo aver intrapreso nuovi percorsi personali, il ricordo di Silvio Berlusconi continua a occupare uno spazio centrale nei suoi pensieri. Ogni volta che l’attivista campana torna a parlare in pubblico, il nome dell’ex premier riaffiora inevitabilmente, accompagnato da emozioni che appaiono ancora fortissime. Ospite del programma Storie al Bivio di sera, condotto da Monica Setta su Rai2, Francesca Pascale ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua vita privata, soffermandosi soprattutto sul rapporto che l’ha legata per anni al fondatore di Forza Italia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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