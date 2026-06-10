Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi primo bacio dopo l' attentato vorrei stare un giorno con lui

Francesca Pascale ha ricordato il primo bacio con Silvio Berlusconi, avvenuto dopo un attentato. Ha espresso il desiderio di passare un giorno con lui, rievocando ricordi personali e momenti condivisi. La sua testimonianza include dettagli su regali inattesi e sulla loro relazione, senza entrare in aspetti giudiziari o pubblici. La narrazione si concentra sui ricordi affettivi e sulle emozioni legate a quei momenti.

“Eravamo complici, eravamo divertiti l’uno dall’altro rispetto alle differenze”. Così Francesca Pascale ricorda il “suo” Silvio Berlusconi ospite di Storie al bivio, parlando a tre anni di distanza dalla scomparsa dell’ex premier del rapporto che ha condiviso per anni con lui. Dal primo bacio, “non autorizzato” e giunto dopo l’attentato con la statuetta che ferì il Cavaliere, alle scenate di gelosia che però finivano sempre con tenerezza. La showgirl si confida a Monica Setta, arrivando a dire che “dimezzerebbe i suoi anni per passare un altro giorno col mio presidente”. L'incontro "doloroso" tra Pascale e Berlusconi La storia del primo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Francesca Pascale: Berlusconi senza filtri, destra e diritti civili | Bazar Atomico Ep. 218

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