Il salotto di Roberto Libero | tra spettacolo e sapori autentici

Da gbt-magazine.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Libero ha ospitato Francesco Cinquegrana in una puntata dedicata alle eccellenze gastronomiche italiane. La trasmissione ha presentato prodotti tipici e specialità regionali, con approfondimenti sulle tecniche di preparazione e produzione. Non sono stati forniti dettagli su eventuali accordi commerciali o altre iniziative legate alla puntata. La trasmissione si è concentrata sull’aspetto culturale e culinario delle eccellenze italiane.

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Roberto Libero accoglie Francesco Cinquegrana in una puntata dedicata alle eccellenze gastronomiche italiane.. Nel cuore di Gricignano di Aversa, il celebre format televisivo Il Salotto di Roberto Libero torna a far parlare di sé con una puntata speciale in programma mercoledì 10 giugno alle ore 21.30. L’appuntamento, trasmesso su Play TV Network, si conferma come uno spazio di incontro tra intrattenimento e cultura popolare, dove il conduttore Roberto Libero, con il suo stile ironico e brillante, accoglie ospiti e storie che raccontano l’Italia più genuina. Francesco Cinquegrana e le sue specialità: il gusto della tradizione. Ospite della serata sarà Francesco Cinquegrana, volto noto per la sua passione per i prodotti tipici e le eccellenze gastronomiche locali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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