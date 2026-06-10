Il regista e artista con oltre un milione di visualizzazioni ha pubblicato un brano synth-pop che parla di futuri mai vissuti. La canzone include un verso che dice: «Voglio solo ricordare un ricordo, mai esistito davvero». La traccia si focalizza su un’immagine di passato e memoria, senza riferimenti a eventi reali o specifici. La musica e il testo si concentrano su temi di ricordo e immaginazione, senza collegamenti diretti a fatti concreti.

« Voglio solo ricordare un ricordo, mai esistito davvero ». Non sempre il passato coincide con ciò che è accaduto. A volte prende la forma di una vita rimasta soltanto immaginata: una casa, un amore, un domani che sembrava già scritto nei dettagli, una versione di noi stessi che avevamo già iniziato a considerare possibile, quasi inevitabile, e che invece non ha mai trovato spazio nella realtà. Mario Signorile, cantautore, attore e regista pugliese forte di un seguito digitale che supera il milione di visualizzazioni per i suoi sketch cinematografici, declina questa suggestione in “ Ritorno a Domani ”, un pezzo synth-pop che attinge all’immaginario rétro per riflettere le aspettative tradite dei ventenni di oggi. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Il regista-artista da oltre 1 milione di views Mario Signorile firma un synth-pop sui futuri che non abbiamo mai vissuto

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Si parla di: Il nuovo singolo di Mario Signorile parte da una domanda: si può avere nostalgia di un ricordo mai vissuto?.

Il regista-artista da oltre 1 milione di views Mario Signorile firma un synth-pop sui futuri che non abbiamo mai vissutoVoglio solo ricordare un ricordo,mai esistito davvero. Non sempre il passato coincide con ciò che è accaduto. A volte prende la forma di una vita rimasta soltanto immaginata: una casa, un amore, un ... atomheartmagazine.com

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