Un nuovo spray per capelli promette protezione dal sole e riduzione del crespo per 24 ore, a un prezzo contenuto. Durante l’estate, molti affrontano difficoltà nel mantenere i capelli in ordine a causa di salsedine, vento e sole. Questo prodotto è pensato per aiutare a mantenere i capelli più idratati e lisci, anche sotto le intemperie di una giornata al mare.

Diciamoci la verità: gestire i capelli al mare può essere un vero e proprio incubo. Salsedine, vento e sole infatti mettono a dura prova la chioma, rendendolo spesso secca, ingestibile e crespa. La regola è sempre la stessa: per avere dei capelli forti, sani e belli anche d’estate è importante prendersene cura, proteggendoli dai raggi UVA e UVB che sono dannosi non solo per la pelle. Viene da sè che è importante usare il prodotto giusto, puntando su una soluzione che sia perfetta per nutrire la chioma, schermare i raggi solari e domare l’effetto crespo. Una missione impossibile? Assolutamente no! Soprattutto se scegli il prodotto giusto. Fra i più recensiti e amati su Amazon c’è l’olio spray firmato da Kerastase, un marchio che è una garanzia quando si parla di cura dei capelli. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il prodotto dell’estate è lo spray che protegge i capelli dal sole e leva il crespo per 24 ore (con una spesa mini)

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